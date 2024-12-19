شكرا لقرائتكم خبر عن الهدف زيادة المشاهدات .. وزارة الداخلية تكشف حقيقة خطف الفتيات والان مع تفاصيل الخبر

كشفت أجهزة وزارة الداخلية حقيقة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن إدعاء إحدى السيدات بوجود عصابات لخطف الفتيات والشباب وقتلهم بقصد تجارة الأعضاء.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين عدم صحة ما تم تداوله، وتم تحديد وضبط القائمة على النشر (تعمل فى مجال تصفيف الشعر ومكياج السيدات - مقيمة بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة).



وبمواجهتها أقرت بنشرها تلك الأخبار الكاذبة بغرض زيادة عدد المتابعين لصفحتها والترويج لعملها لتحقيق مكاسب مادية.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.