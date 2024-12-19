شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب داعيا لإلغاء سقف الديون: سيكون أذكى قرار يتخذه الكونجرس والان مع تفاصيل الخبر

قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إن الكونجرس يجب أن يتخلص من سقف الديون، بعد يوم من رفضه للاتفاق الذي توصل إليه المشرعون في الكونجرس لتمويل الحكومة قبل حدوث الإغلاق.

في مقابلة هاتفية مع إن بي سي نيوز، قال ترامب : "التخلص من سقف الديون بالكامل سيكون أذكى شيء يمكن أن يفعله الكونجرس.. وسأدعم ذلك بالكامل"، وأضاف : "قال الديمقراطيون إنهم يريدون التخلص منه. إذا أرادوا التخلص منه، فسأقود الهجوم".

وأشار ترامب إلى أن سقف الديون مفهوم لا معنى له - وأن لا أحد يعرف على وجه اليقين ما سيحدث إذا تم اختراقه في يوم من الأيام - "كارثة، أو لا معنى له" - ولا ينبغي لأحد أن يرغب في معرفة ذلك، وقال : "انه لا يعني أي شيء الا نفسيا"

أشارت إن بي سي نيوز إلى أن سقف الديون هو الحد الذي حدده المشرعون والذي يحدد مقدار ما يمكن للحكومة الفيدرالية اقتراضه لدفع فواتيرها ولا يسمح بأي إنفاق جديد.

وعن احتمالية الإغلاق الحكومي، الذي قد يحدث في الساعة 12:01 صباحًا يوم السبت إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق تمويل، قال ترامب: "إذا كان هناك إغلاق، فسنبدأه برئيس ديمقراطي" مما يشير إلى أن المعركة الدائرة في الكونجرس الآن ضرورية لتطهير الساحة قبل أن تبدأ إدارته في يناير.

وعندما سئل عما إذا كان لا يزال يثق في رئيس مجلس النواب مايك جونسون، أجاب ترامب: "سنرى. صفقة التمويل التي عقدوها أمس كانت غير مقبولة انها فخ ديمقراطي"

وقال ترامب إنه ناقش وجهات نظره بشأن صفقة التمويل قصيرة الأجل مع إيلون ماسك قبل منشورات مالك X يوم الأربعاء، وتابع: "أخبرته أنه إذا وافقني الرأي، فيمكنه إصدار بيان .. إنه ينظر إلى الأمور من منظور التكلفة" ووصف وجهات نظرهم بأنها متسقة وعلى المسار الصحيح تمامًا.



