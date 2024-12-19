شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تواصل احتفاظها بموقع الصدارة فى التصنيف العربى للجامعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، عن تحقيق الجامعة إنجازًا جديدًا، حيث تصدرت الجامعات المصرية، واحتلت المركز الثاني عربيًا داخل التصنيف العربي للجامعات لعام 2024 في نسخته الثانية " تميز وإبداع في التعليم العالي"، والتي تقدم لها 373 جامعة من 16 دولة استكمل منها متطلبات التقدم 180 جامعة جاءت فيه جامعة القاهرة في المركز الثاني.

وأوضح الدكتور محمد سامي عبد الصادق، أن هذا الإنجاز يُضاف إلى سلسة الإنجازات في مجال التصنيفات، مشيرًا إلي حصول جامعة القاهرة على المركز الثاني عربيًا يعكس حجم الجهود التي بذلتها الجامعة علي مختلف مستوياتها التعليمية والبحثية والمجتمعية، وفي رعاية رواد الأعمال من خلال حاضنات الأعمال والمبتكرين من خلال مراكز دعم الابتكار.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن تصنيف الجامعات العربية يعتمد على 4 مؤشرات رئيسة لكل منها 9 معايير أداء فرعية هي : مؤشر الأداء الرئيسي "التعليم والتعلم" بنسبة (30%)، ومؤشر الأداء الرئيسي "البحث العلمي" بنسبة (30%)، ومؤشر الأداء الرئيسي "الإبداع والريادية والابتكار" (20%)، ومؤشر الأداء الرئيسي "التعاون الدولي والمحلي وخدمة المجتمع" (20%).

وقال الدكتور محمد سامي عبد الصادق، إن جامعة القاهرة بمكانتها المرموقة وريادتها الأكاديمية من الطبيعي أن تأتي في صدارة الجامعات المصرية وتحتل هذا الترتيب على المستوي العربي، موجها التهنئة على هذا الانجاز لأسرة جامعة القاهرة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين.

ومن جانبه، قال الدكتور محمود السعيد نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون الدراسات العليا والبحث العلمي، إن تحقيق الجامعة المركز الثاني عربيًا داخل التصنيف العربي للجامعات يُبرز مدي اهتمام الجامعة بالبحث العلمي وتشجيع العلماء والباحثين على زيادة نشر أبحاثهم العلمية وتعزيز جودتها، مؤكدًا حرص الجامعة على مواصلة عمليات التطوير الأكاديمية والبحثية بما يساهم في تعزيز دورها كقوة رائدة بحثيا وخدميا في المحيط الاقليمي والدولي.

وأظهر التصنيف أن جامعة القاهرة جاءت الأولى على مستوى الجامعات المصرية، من بين 48 جامعة مصرية، وجاءت بعدها جامعة عين شمس في المركز السادس، ثم جامعة المنصورة في المركز السابع، وجامعة الإسكندرية في المركز الثامن.

جدير بالذكر أن التصنيف العربي للجامعات العربية تم إطلاقه بالتعاون بين اتحاد الجامعات العربية وجامعة الدول العربية، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، واتحاد مجالس البحث العلمي العربية.

كما تجدر الإشارة، إلى تحقيق جامعة القاهرة تقدمًا كبيرًا داخل التصنيفات الدولية حيث تصدرت الجامعات المصرية والأفريقية في تصنيف التايمز النوعي "تصنيفات العلوم متعددة تخصصات Interdisciplinary Science Rankings”"، الصادر لأول مره في 21 نوفمبر 2024، وهو الأول من نوعه لقياس مساهمات الجامعات والتزامها بالعلوم متعددة التخصصات، وجاءت في المركز 39 عالميًا من بين 749 جامعة من 92 دولة واقليم، واحتلت المرتبة الأولي في مصر من بين 30 جامعة مصرية، وجاءت الأولي افريقيا، كما جاءت في المرتبة الثالثة عربيًا، متقدمة بذلك علي العديد من الجامعات العالمية المرموقة، كما احتلت المركز الثامن في تصنيف التايمز العربي، متصدرة بذلك جميع الجامعات المصرية وجاءت في المركز الثامن على المستوى العربي في تصنيف2024، وحصلت جامعة القاهرة على المركز الأول مصريا في تصنيف(QS) النوعي للاستدامة، وجاءت في الفئة من 301-400 عالميا، وتحديدا في المركز 370 من بين 1744 جامعة عالمية من 107 دول.