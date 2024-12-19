شكرا لقرائتكم خبر عن محمود عباس: يجب وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن الاجماع الدولي على وجوب نهاية الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بما فيها القدس الشرقية، يتطلب إقرار الخطة السياسية التي عرضناها مؤخراً في مؤتمر القمة العربية الإسلامية في العاصمة السعودية الرياض.

أضاف عباس خلال كلمته في الجلسة الخاصة بفلسطين ولبنان ضمن أعمال قمة منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، فى العاصمة الإدارية الجديدة، أن الخطة السياسية، تبدأ بوقف إطلاق النار والانسحاب الكامل من غزة وفق القرار 2735، وحصول دولة فلسطين على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني للاماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، وتنفيذ فتوى محكمة العدل الدولية، التي أصبحت قراراً للجمعية العامة، يقضي بإنهاء الاحتلال، وتفكيك المستوطنات، من بين أموٍ أخرى، خلال عام واحد، وعقد مؤتمر دولي للسلام في يونيو المقبل، وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكد أن العالم مطالب اليوم بتعامل بمعيار واحدٍ للعدالة، وأن يخضع الجميع للمحاسبة والعقاب عندما يتم خرق القانون الدولي، كما تفعل دولة الاحتلال الإسرائيلي فى فلسطين ولبنان وسوريا.

وقدم عباس الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، والقادة ورؤساء الوفود على عقد الجلسة الخاصة بفلسطين ولبنان، ما يؤكد حرصهم على وقف العدوان الإسرائيلي على شعبنا وعلى لبنان وسوريا.