شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التنمية المحلية تطلق خطة تطوير مركز سقارة لرفع كفاءة العاملين بالمحليات والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية الاحتفال بالعيد الأربعين لمركز تدريب سقارة وأطلقت خلالها خطة تطوير المركز، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمحافظين ورؤساء المراكز والأكاديمية التدريبية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ورؤساء الجامعات وقيادات الوزارة.

وفي بداية كلمتها، قالت الدكتورة منال عوض: "أربعون عاماً مضت منذ صدور القرار الوزارى رقم 99 لعام 1984 لوزارة التنمية المحلية (وزارة الحكم المحلى حينها) لإنشاء مركز تدريب وزارة التنمية المحلية بسقارة للعمل على رفع كفاءة العاملين بالمحليات والارتقاء برأس المال البشري وصقل مهاراته وتعزيز القدرات الوظيفية لأبناء الإدارة المحلية، مشيرة إلى أن مركز تدريب وزارة التنمية المحلية يستمد استراتيجيته من رؤية مصر 2030 والتي أفردت أحد أهم محاورها لبناء الإنسان والارتقاء برأس المال البشري من خلال جهاز إداري كفء وفعال، وفى ضوء توجهات الدولة وتأكيد القيادة السياسية على أهمية بناء الإنسان المعاصر والشخصية المصرية.