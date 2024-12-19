شكرا لقرائتكم خبر عن الوطنى للتدريب: تطوير مركز التنمية المحلية بسقارة ينعكس على خدمات المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور صفوت النحاس، رئيس المجلس الوطنى للتدريب والتعليم، أهمية مركز التنمية المحلية بسقارة، فى تدريب العاملين بالمحليات، مشيدا بتطوير المركز الذى اعتبره نقلة نوعية ليس فقط فى المحليات وإنما فى مصر بشكل عام.

وأضاف النحاس، فى كلمته على هامش الاحتفال بمرور 40 عاما على إنشاء مركز التنمية المحلية بسقارة، أن المحليات منتشرة فى كل ربوع مصر، وبالتالى تطوير وتأهيل المركز سيكون له مردوده على كل برامج التنمية المستدامة والتى سيكون لها الأثر الإيجابى على خدمات وجودة حياة المواطنين.

وشدد الدكتور صفوت النحاس، رئيس المجلس الوطنى للتدريب والتعليم، على أن المحليات تحتاج مجهودات كبرى لتلبية المطالب الجماهيرية، وتغيير الصورة الذهنى عن المحليات بالكامل، مؤكدا أن المجلس الوطنى للتدريب لديه قناعة أن التدريب هو وقود الحياة، وأن بناء القدرات والاستثمار فى القدرات البشرية بداية من تنمية مهارات رؤساء الوحدات المحلية والقروية لكافة القيادات، هو رأس المال الحقيقى للإدارة المحلية.

واختتم الدكتور صفوت النحاس، رئيس المجلس الوطنى للتدريب والتعليم، بالإشارة إلى أن المجلس الوطنى يعمل لنشر ثقافة دورة التدريب واعتماد المدربين ووضع مؤشرات قياس الأداء ونشر ثقافة التحول الرقمى، كما يسعى لتحقيق التنمية المستدامة وأهداف الدولة فى التحول الرقمى ونعقد بروتوكولات تعاون مع جهات كثيرة، لافتا إلى وجود اتفاقيات دولية للمجلس مع منظمات أخرى للاعتماد الرقمى، وتم تدريب أكثر من 60 ألف مواطن فى 17 محافظة فى كل المجالات.