شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التنمية المحلية: مركز سقارة يرفع كفاءة العاملين بالمحليات والان مع تفاصيل الخبر

أكدت الدكتور منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن مركز تدريب سقارة هو الذراع التدريبى لوزارة التنمية المحلية والمنوط بالارتقاء بالجوانب المعرفية والسلوكية والمهارية لموظفى الإدارة المحلية وذلك بغرض تحقيق الكفاءة والفعالية المهنية فى أدائهم مما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بما يلبى تطلعاتهم وبما يعكس دور الدولة فى هذا الجانب.

وأشارت الدكتورة منال عوض، خلال احتفالية مرور 40 عاما على إنشاء مركز التنمية المحلية بسقارة، إلى أن عام 2024 هو عام الاحتفال بذكرى مرور أربعون عامًا على تأسيس مركز سقارة للتنمية المحلية، لافتة إلى أن الوزارة تجدد هذا التوجه فى دعم أبناء المحليات من خلال إطلاق خطة تطوير ثلاثية المحاور بمركز تدريب وزارة التنمية المحلية تشمل الجانب الإنشائى، الفنى والإدارى مستعينة بالأساليب والمنهجيات والممارسات التدريبية العالمية فى سبيل تحقيق رؤيتها وخطتها الطموحة، لاسيما أن المركز يعد مصنع القيادات المحلية ومكمن الطاقات البشرية التى تضعها وزارة التنمية المحلية نصب أعينها ركيزة لصناع القرار فى خطط تمكين الكفاءات من أبنائها.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية أن مركز سقارة ينتهز هذه الفرصة العظيمة ليؤكد على ثوابته الراسخة فى تقديم كافة سبل الدعم لأبناء التنمية المحلية فى استقاء كافة المعارف والمهارات والسلوكيات اللازمة لتمكينهم من أداء مهامهم بالشكل الأمثل مع التأكيد على إتاحة كافة الخبرات المتراكمة لدى خبراء التنمية المحلية للإستفادة من تجارب الماضى لصناعة مستقبل يلاقى طموحات القيادة السياسية ويلبى تطلعات المواطنين من متلقى خدمات الوزارة.