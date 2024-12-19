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شهدت الدكتورة إيمان حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية والدكتورة زينب مشهور مدير عام الإدارة العامة للمكتبات اليوم الخميس، فعاليات ختام التصفيات النهائية لمسابقة نجوم المكتبة تحت شعار "مفاهيم ومصطلحات"، وذلك تحت رعاية محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وإشراف الدكتورة إيمان محمد حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، ومتابعة مدير عام الإدارة العامة للمكتبات

وأوضحت الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه تم اليوم مشاركة مديريات (جنوب سيناء - الوادي الجديد - شمال سيناء - البحر الأحمر - المنيا - مرسى مطروح - الدقهلية - دمياط - كفر الشيخ).

وتفقدت الدكتورة إيمان حسن، غرف تقييم المسابقة، وتحدثت مع الطلاب والطالبات المشاركين فى التصفيات النهائية للمسابقة، كما أجرى إحدى الطلاب حديثاً صحفياً معها حول الأنشطة الطلابية ودور الإدارة العامة للمكتبات فى حث الطلاب على القراءة من خلال المسابقات العديدة والمتنوعة.

وأكدت الدكتورة إيمان حسن أن المفاهيم العصرية ليست مجرد كلمات بل أدوات لبناء مستقبل يواكب التغيير والإبداع، كما أوضحت أن نجاح المسابقة يبرهن على أهمية الاستثمار في الأنشطة الثقافية التي تربط بين الطلاب والمكتبات.



الدكتورة إيمان حسن تتفقد غرف تقييم المسابقة



رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية تشهد تصفيات مسابقة نجوم المكتبة