شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البرتقال واليوسفى اليوم الخميس 19-12-2024 فى سوق الجملة والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل كثيرٌ من المواطنين، عن أسعار البرتقال واليوسفي، اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024، في سوق الجملة في مدينة السادس من أكتوبر، لشراء احتياجاتهم.

ويوضح ”الخليج 365” في السطور التالية قائمة أسعار البرتقال واليوسفي، اليوم الخميس، في سوق الجملة.

- برتقال بصرة

سعر أدنى للكيلو 8 جنيهات.

سعر سائد للكيلو 10 جنيهات.

سعر أعلى للكيلو 12 جنيهًا.

- برتقال سكري

سعر أدنى للكيلو 7 جنيهات.

سعر سائد للكيلو 8 جنيهات.

سعر أعلى للكيلو 10 جنيهات.

- برتقال بلدي

سعر أدنى للكيلو 6 جنيهات.

سعر سائد للكيلو 7 جنيهات.

سعر أعلى للكيلو 8 جنيهات.

- يوسفي صيني

سعر أدنى للكيلو 7 جنيهات.

سعر سائد للكيلو 9 جنيهات.

سعر أعلى للكيلو 9 جنيهات.

- يوسفي كلمنتينا

سعر أدنى للكيلو 8 جنيهات.

سعر سائد للكيلو 11 جنيهًا.

سعر أعلى للكيلو 12 جنيهًا.

- يوسفي بلدي

سعر أدنى للكيلو 8 جنيهات.

سعر سائد للكيلو 15 جنيهًا.

سعر أعلى للكيلو 17 جنيهًا.

يُذكر أن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، بحث مؤخرًا مع ممثلي جهاز مستقبل مصر مقترحًا للتوسع بمنظومة أسواق الجملة الحضارية بالمحافظة بهدف القضاء على الأسواق العشوائية وتنمية منظومة التداول الخاصة بالسلع والمنتجات الزراعية بين أحياء ومراكز ومدن المحافظة.

وأكد أهمية المقترح ودوره في تسهيل نقل وتداول تلك المنتجات وتعزيز السيطرة على الأسواق وتوفير تجربة حضارية متكاملة تخدم الحركة التجارية داخل المحافظة والحركة المتبادلة بينها وبين المحافظات المجاورة.

وأشار إلى أن المحافظة تسعى لتوفير تجربة حضارية متكاملة لنقل وعرض السلع والمنتجات الزراعية وتوفيرها بشكل دائم وبأسعار مناسبة للجمهور، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الصادرة في هذا الشأن.

وناقش المحافظ مع ممثلي الجهاز تجربة إنشاء الأسواق الإقليمية، والتى ينشأها الجهاز لصنع نقاط توزيع متكاملة يتم إنشاءها بناءً على دراسات متخصصة فنيًا ولوجيستيًا لتخدم قطاعات واسعة دفعة واحدة، قد تمتد لتشمل أكثر من محافظة للسوق الواحد، مما يقلل من عدد مرات التداول وتخفيض تكلفة المنتجات عند عرضها للمستهلك النهائي.