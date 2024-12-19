شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الطائفة الإنجيلية: الميلاد رسالة رجاء وفرح فى وقت تحتاج فيه البشرية للأمل والان مع تفاصيل الخبر

استقبل البطريرك إبراهيم إسحاق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، اليوم الخميس، الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، يرافقه وفد رفيع المستوى من قيادات الطائفة الإنجيلية، وذلك بمقر بطريركية الأقباط الكاثوليك، لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد.

وفي كلمته خلال اللقاء، قال الدكتور القس أندريه زكى: "نحن سعداء بلقاء البطريرك إبراهيم إسحاق، فـ عيد الميلاد هو احتفال بميلاد المخلص الذي يجمعنا في إيمان واحد، ويحمل رسالة فرح ورجاء للعالم، فى وقت تشتد فيه حاجة البشرية إلى الأمل".

من جانبه، عبّر البطريرك إبراهيم إسحق عن تقديره الكبير للزيارة، قائلاً: "عيد الميلاد يحمل فرحة وإيمانًا عميقًا بعمل الله في العالم، ويظل رمزًا لتأكيد محبتنا ووحدتنا في الإيمان".