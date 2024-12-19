شكرا لقرائتكم خبر عن عودة الحركة لطبيعتها بالخط الثالث للمترو بعد توقفها ببعض المحطات والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الشركة الفرنسية المشغلة لـ الخط الثالث للمترو، عودة الخدمة مرة أخرى لطبيعتها، وذلك بعد توقفها فى المسافة من محطة هارون حتى هشام بركات، لمدة ساعة تقريبا.

وأذاعت الشركة منذ قليل رسالة بمحطات المترو، تؤكد عودة الخدمة لطبيعتها، وانتظام حركة قطارات الخط الأخضر الثالث بشكل طبيعي.

وتعطلت حركة مترو الأنفاق بالخط الثالث، منذ ساعة تقريبا، بسبب عطل فنى، ادى الى توقف الحركة من محطة هارون حتى محطة هشام بركات، مع استمرار الخدمة من هشام حتى عدلى منصور، ومن هارون لاتجاه محور روض الفرج وجامعة القاهرة،

وأكدت الشركة الفرنسية المشغلة للخط الثالث للمترو، أن ذلك بسبب عطل فنى وجارى العمل على اصلاحه واعادة الحركة مرة أخرى إلى طبيعتها.