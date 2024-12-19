شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تنظم معرضا للحرف التراثية واليدوية بسوق الفسطاط والان مع تفاصيل الخبر

تنظم محافظة القاهرة، اليوم الخميس، معرضا للحرف التراثية واليدوية بمشاركة الهيئة العامة للتنمية السياحية، وذلك بـ سوق الفسطاط بنطاق مصر القديمة، في ظل انضمام مدينة القاهرة لشبكة المدن الإبداعية لليونسكو في مجالي الحرف التراثية والفنون الشعبية.

وأكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أهمية إقامة هذا المعرض، حيث تعد منطقة مصر القديمة إحدى نقاط مسار العائلة المقدسة، كما يخدم المعرض التمكين الاقتصادي لصانعي الحرف اليدوية لصونها واستدامتها وحرص الدولة على نقلها للأجيال القادمة، وتحقيقا لرؤية مصر 2030 و معايير التنمية المستدامة، حيث تعد مهارة تصنيع الحرف اليدوية احدى مجالات التراث الثقافي الغير مادي طبقا لاتفاقية اليونسكو 2003.

وتضمن المعرض أعمال ذوي الهمم من الحرف اليدوية وصانعي الحرف التراثية من أخشاب ونحاس وإكسسوار ومكرمية وجلود وديكوباج وسجاد يدوي و خوص و فخار، بالإضافة إلى عدد من الجمعيات الأهلية.

وحضر المعرض عدد من القيادات منهم مدير عام الإدارة العامة للحفاظ على تراث القاهرة و رئيس جهاز شباب الخريجين و ممثلين من مديرية التضامن، والدكتورة جيهان البيومي، عضو مجلس النواب لدائرة مصر القديمة و عدد من قيادات الهيئة العامة للتنمية السياحية.