شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز تصريحات الرئيس السيسى خلال كلمته بالقمة الـ11 للدول الثمانى.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، قمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، التي تعقد بـ العاصمة الإدارية الجديدة تحت عنوان "الاستثمار في الشباب ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة: نحو تشكيل اقتصاد الغد"، وذلك بحضور قادة الدول الأعضاء بالمنظمة وعدد من قادة الدول النامية والمنظمات الإقليمية والدولية.





وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إلى أن الرئيس تسلم الرئاسة الدورية للمنظمة، وذلك خلال الجلسة الأولى للقمة، حيث ألقى الكلمة الافتتاحية، التي ركزت على سبل تعزيز التعاون بين الدول النامية في مواجهة التحديات الدولية.

ونستعرض خلال الإنفوجراف التالى أبرز تصريحات الرئيس خلال الافتتاح:

أرحب بكم فى مصر وتحديدا العاصمة الإدارية بما تحمله من أبعاد حضارية وثقافية وتنموية

تنعقد اليوم القمة الـ11 للمنظمة تحت عنوان "الاستثمار فى الشباب ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة نحو تشكيل اقتصاد الغد"

نجتمع اليوم فى وقت يشهد فيه العالم ومنطقه الشرق الأوسط بشكل خاص تحديات وأزمات غير مسبوقة تحتل فيها الصراعات والحروب صدارة المشهد

تخصيص جلسة خاصة خلال قمتنا اليوم عن الأوضاع فى فلسطين ولبنان

نتفق جميعا على أهمية تبادل الخبرات والتجارب الناجحة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

مصر على أتم الاستعداد لمشاركة تجاربها المضيئة مع الدول الأعضاء خاصة تجربتها فى تنفيذ مبادرتى "حياة كريمة" و"تكافل وكرامة" ومشروعات البنية الأساسية والعمران

اعتزام مصر التصديق على اتفاقية التجارة التفضيلية التابعة للمنظمة تأكيدًا لأهمية تعزيز التجارة البينية بين الدول الأعضاء

أتمنى لكم جميعا التوفيق فى مشاورات ومباحثات مثمرة لتحقيق أهدافنا ومصالحنا المشتركة