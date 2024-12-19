شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التركى يثمن دور مصر فى دعم برامج الشباب لتمكينهم اقتصاديا والان مع تفاصيل الخبر

ثمن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، دور مصر الذي تلعبه في دعم برامج الشباب سعيا منها لتمكينهم اقتصاديا.

وأكد أردوغان خلال كلمته في القمة الحادية عشرة لـ منظمة الدول الثمانية النامية، أهمية تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء لمواجهة التحديات العالمية المتزايدة، مشددًا على ضرورة تبني حلول اقتصادية مبتكرة إلى جانب الحلول السياسية لمعالجة الأزمات الراهنة.

وأشار أردوغان إلى أن العالم يشهد اليوم نزاعات وتوترات تؤثر على الاستقرار الدولي، ما يفرض على المنظمات الدولية، ومنها منظمة الدول الثمانية النامية، ضرورة التكيف مع المستجدات العالمية والعمل على صياغة استراتيجيات شاملة للتعافي من الأزمات.

ودعا الرئيس التركي إلى دعم الشباب وريادة الأعمال باعتبارهما مفتاح النمو الاقتصادي، مؤكدًا أن دول المنظمة تتمتع بميزة ديموجرافية فريدة، حيث يشكل الشباب غالبية السكان، مقارنة بالدول الغربية التي تعاني من شيخوخة سكانها.

وشدد على أهمية تعزيز المهارات الرقمية للشباب ودعم مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن البنية التحتية الشاملة والاعتماد على الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة هي عوامل أساسية لتحقيق التمكين الاقتصادي والتنمية المستدامة.

وأوضح أن هذه التقنيات يمكن أن تسهم في تحسين القطاعات المختلفة مثل الزراعة والسياحة والصناعة في دول المنظمة.

وفي هذا السياق، أثنى الرئيس التركي على دور مصر في تنظيم القمة وفي دعم برامج تمكين الشباب، مؤكدًا أن تبادل أفضل الممارسات بين الدول الأعضاء سيُسهم في تحقيق الأهداف المشتركة.

كما دعا أردوغان إلى توسيع عضوية المنظمة لتعزيز قوتها وتأثيرها على الساحة الدولية، مشيرًا إلى أن انضمام أذربيجان يمثل خطوة إيجابية نحو تحقيق هذا الهدف.

ووجه الرئيس التركي الشكر للرئيس السيسي على حفاوة الاستقبال وجهوده في دعم عمل المنظمة، واختتم كلمته بالتأكيد على التزام تركيا الكامل بدعم جهود المنظمة لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء وتحقيق التنمية المستدامة.