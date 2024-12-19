شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الإيرانى يدعو لدعم الوحدة الكاملة بين دول مجموعة الثمانى النامية والان مع تفاصيل الخبر

أكد مسعود بزشكيان الرئيس الإيراني، أن منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي ستكون قادرة على المضي قدما ودعم الشراكات فيما بين دولها، من خلال إدارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكيمة لـ قمة الثماني النامية، موضحا أنه لابد من دعم التعاون والشراكة وأهمية الوحدة الكاملة لتحقيق الصالح العام لكافة الدول، ودعم العجلات التجارية والشراكة بين دول المنظمة لتحقيق الصالح العام.

وأعرب الرئيس الإيراني في كلمته خلال افتتاح القمة 11 لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي بالعاصمة الإدارية، عن اعتزازه لوجوده في الدولة العظيمة مصر، موجها الشكر للرئيس السيسي على حفاوة الاستقبال وتنظيم المؤتمر بالغ الأهمية، لافتا إلى أن واحدة من الأشياء التي يجب تسليط الضوء عليها هو التاريخ العظيم لمصر دولة النيل والحضارة ونموذج من الجمال والتاريخ.

وأوضح أن التغيرات التي حدثت في العالم خلال الفترة الماضية، والأوضاع الجيوسياسية ولا سيما في جنوب لبنان وغزة وسوريا والضربات الإسرائيلية والمجاعات واستخدام التجويع كآلة حرب، فضلا عن جريمة الإبادة الجماعية وبحار الدماء التي شهدناها في الفترة الماضية، لابد أن نتخذ خطوات عملية ملموسة تجاهها.

