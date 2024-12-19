شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البرتقال اليوم الخميس 19- 12- 2024 فى منافذ التموين والان مع تفاصيل الخبر

يبحث كثيرٌ من المواطنين، عن سعر كيلو البرتقال، اليوم، بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، لشراء احتياجاتهم منها طوال الأسبوع.

وتطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الخميس 19-12-2024، البرتقال بسعر 18 جنيها للكيلو الواحد، وذلك بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة.

جدير بالذكر أن الوزارة، اطلقت سوق اليوم الواحد بالمحافظات على مدار الأسابيع الماضية، وتطرح الأسواق جميع السلع الغذائية الأساسية، ومنها الزيت، والسكر، والأرز، والمسلى، والبقوليات والتوابل، واللحوم، والدواجن، ومنتجات الأجبان والألبان، والخضار والفاكهة، بأسعار مخفضة.

وذلك لإتاحة السلع من المنتج إلى المستهلك مباشرة دون وسطاء، مما يقلل حلقات تداول المنتجات وبالتالي خفض تكاليف النقل بما يعود بشكل إيجابي على السعر النهائي للمنتج لصالح المستهلك.