شكرا لقرائتكم خبر عن أردوغان: نتابع عن كثب التطورات فى سوريا ونأمل احترام كافة العرقيات والان مع تفاصيل الخبر

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن أنقرة تتابع عن كثب التطورات في سوريا، مشددا على أهمية إعادة إعمار سوريا ووضع خطط سريعة للتعافى من الدمار الذى لحق بالبلاد.

أضاف أردوغان، خلال كلمته بقمة الدول الثماني النامية المنعقدة في القاهرة، أن بلاده تبذل قصاري جهدها لثبيت الاستقرار فى سوريا، وتعزيز تمكين شعب سوريا وبسط نفوذه على أراضيه.

أعرب أردوغان عن تطلعه باحترام كافة العرقيات وإعادة إعمار سوريا، وأن يعيش الجميع في سلام، وأن يتم اقتلاع الإرهاب من جذوره فى سوريا.