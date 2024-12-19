شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الإيرانى: مصر دولة كبيرة وصاحبة تاريخ عظيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إن مصر دولة كبيرة وصاحبة تاريخ عظيم، مضيفا: "مصر دولة مهمة للغاية ولديها الكثير من الموارد".

وأضاف بزشكيان خلال أعمال القمة الـ11 لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، إن بلاده تعمل على تسريع الشراكات التجارية بين دول المنظمة وتجاوز الخلافات، حيث لدينا أفكار لدعم التكنولوجيا والاقتصاد الأخضر وريادة الأعمال.

