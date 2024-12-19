شكرا لقرائتكم خبر عن أردوغان يشكر الرئيس السيسي على استضافة قمة مجموعة الثمانى النامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على استضافة فعاليات قمة مجموعة الدول الثماني النامية، وحفاوة الاستقبال.

وأضاف أردوغان خلال كلمته فى قمة مجموعة الثماني النامية، المنعقدة في العاصمة الإدارية الجديدة، إن العالم يشهد الكثير من النزاعات والملفات التي تزعزع الأمن الدولى، ولهذا نرى أن الحلول ليست متمثلة فقط في السياسة، ولكن فى الحلول الاقتصادية ولا سيما خطة التعافى من الأزمات.