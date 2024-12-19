شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: منطقة الشرق الأوسط تشهد تحديات وأزمات غير مسبوقة والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، تخصيص جلسة بالقمة الـ 11 لقمة الدول الثماني النامية، عن الأوضاع في فلسطين ولبنان.

أضاف الرئيس السيسي خلال كلمته بالقمة الـ 11 للدول الثماني النامية، يشهد العالم ومنطقة الشرق الأوسط بشكل خاص تحديات وأزمات غير مسبوقة تحتل فيها الصراعات والحروب صدارة المشهد.