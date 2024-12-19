شكرا لقرائتكم خبر عن 13 خطوة تساعدك فى تجديد تراخيص سياراتك.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

حددت إدارة المرور، مجموعة من الخطوات التى يجب اتباعها من قبل سائقى المركبات لتجديد تراخيص السيارات، وتشمل هذه الخطوات والإجراءات ما يلى:

- التوجه إلى وحدة المرور التابعة لمحل إقامتك طبقا لموجود فى بطاقة الرقم القومى.

- شراء ملف تجديد الرخص من المرور بحسب المدة المطلوب تجديدها من سنة إلى ثلاث سنوات.

- أخذ بصمة موتور وشاسيه السيارة واعتمادها من المهندس المختص.

- عمل مطابقة للبصمة في شباك رخصة الملاكي والرجوع للمهندس لاستكمال الفحص.

- اعتماد الطفاية بشرط أن تكون إنتاج أقل من 5 سنوات، وكذلك أن تكون أرقامها متوافقة مع أرقام الشاسيه، في حالة عدم تحقيق الشرطين ستكون ملزمة بشراء طفاية جديدة.

- مراجعة أورنيك الفحص وطلب فاتورة شراء شنطة الإسعاف والمثلث.

- التوجه لشباك تجديد رخصة الملاكي بعد تجهيز أواراق ملف التجديد وأورنيك الفحص.

- استمارة الاستعلام أمني وشهادة المخالفات وصورة الرخصة والبطاقة.

- مراجعة الورق من الشباك وسيطلب منك تسديد رسوم التجديد في الخزنة والعودة مرة أخرى للموظف.

- دفع ضريبة للمركبة وتختلف على حسب سعة السيارة اللترية.

- دفع تأمين إجبارى للسيارة، ودفع الرسوم الإضافية مثل ملصق إلكتروني ورسوم تطوير اللوحات المعدنية.

- بعد دفع الرسوم المطلوبة يتم الرجوع للموظف بإيصال الدفع سوف يطلب منك انتظار الرخصة الخاصة.

- استلام الرخصة بعد الانتهاء من تجديدها واستيفاء كافة الأوراق الخاصة بها.