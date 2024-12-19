شكرا لقرائتكم خبر عن 13 خطوة تساعدك فى تجديد تراخيص سياراتك.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب عبد الرحمن سيدالخميس، 19 ديسمبر 2024 11:51 ص
حددت إدارة المرور، مجموعة من الخطوات التى يجب اتباعها من قبل سائقى المركبات لتجديد تراخيص السيارات، وتشمل هذه الخطوات والإجراءات ما يلى:
- التوجه إلى وحدة المرور التابعة لمحل إقامتك طبقا لموجود فى بطاقة الرقم القومى.
- شراء ملف تجديد الرخص من المرور بحسب المدة المطلوب تجديدها من سنة إلى ثلاث سنوات.
- أخذ بصمة موتور وشاسيه السيارة واعتمادها من المهندس المختص.
- عمل مطابقة للبصمة في شباك رخصة الملاكي والرجوع للمهندس لاستكمال الفحص.
- اعتماد الطفاية بشرط أن تكون إنتاج أقل من 5 سنوات، وكذلك أن تكون أرقامها متوافقة مع أرقام الشاسيه، في حالة عدم تحقيق الشرطين ستكون ملزمة بشراء طفاية جديدة.
- مراجعة أورنيك الفحص وطلب فاتورة شراء شنطة الإسعاف والمثلث.
- التوجه لشباك تجديد رخصة الملاكي بعد تجهيز أواراق ملف التجديد وأورنيك الفحص.
- استمارة الاستعلام أمني وشهادة المخالفات وصورة الرخصة والبطاقة.
- مراجعة الورق من الشباك وسيطلب منك تسديد رسوم التجديد في الخزنة والعودة مرة أخرى للموظف.
- دفع ضريبة للمركبة وتختلف على حسب سعة السيارة اللترية.
- دفع تأمين إجبارى للسيارة، ودفع الرسوم الإضافية مثل ملصق إلكتروني ورسوم تطوير اللوحات المعدنية.
- بعد دفع الرسوم المطلوبة يتم الرجوع للموظف بإيصال الدفع سوف يطلب منك انتظار الرخصة الخاصة.
- استلام الرخصة بعد الانتهاء من تجديدها واستيفاء كافة الأوراق الخاصة بها.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز