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13 خطوة تساعدك فى تجديد تراخيص سياراتك.. تعرف عليها

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القاهرة - سامية سيد - كتب عبد الرحمن سيد

الخميس، 19 ديسمبر 2024 11:51 ص

حددت إدارة المرور، مجموعة من الخطوات التى يجب اتباعها من قبل سائقى المركبات لتجديد تراخيص السيارات، وتشمل هذه الخطوات والإجراءات ما يلى:

- التوجه إلى وحدة المرور التابعة لمحل إقامتك طبقا لموجود فى بطاقة الرقم القومى.

- شراء ملف تجديد الرخص من المرور بحسب المدة المطلوب تجديدها من سنة إلى ثلاث سنوات.

- أخذ بصمة موتور وشاسيه السيارة واعتمادها من المهندس المختص.

- عمل مطابقة للبصمة في شباك رخصة الملاكي والرجوع للمهندس لاستكمال الفحص.

- اعتماد الطفاية بشرط أن تكون إنتاج أقل من 5 سنوات، وكذلك أن تكون أرقامها متوافقة مع أرقام الشاسيه، في حالة عدم تحقيق الشرطين ستكون ملزمة بشراء طفاية جديدة.

- مراجعة أورنيك الفحص وطلب فاتورة شراء شنطة الإسعاف والمثلث.

- التوجه لشباك تجديد رخصة الملاكي بعد تجهيز أواراق ملف التجديد وأورنيك الفحص.

- استمارة الاستعلام أمني وشهادة المخالفات وصورة الرخصة والبطاقة.

- مراجعة الورق من الشباك وسيطلب منك تسديد رسوم التجديد في الخزنة والعودة مرة أخرى للموظف.

- دفع ضريبة للمركبة وتختلف على حسب سعة السيارة اللترية.

- دفع تأمين إجبارى للسيارة، ودفع الرسوم الإضافية مثل ملصق إلكتروني ورسوم تطوير اللوحات المعدنية.

- بعد دفع الرسوم المطلوبة يتم الرجوع للموظف بإيصال الدفع سوف يطلب منك انتظار الرخصة الخاصة.

- استلام الرخصة بعد الانتهاء من تجديدها واستيفاء كافة الأوراق الخاصة بها.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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