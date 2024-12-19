شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق أعمال القمة الـ11 لمنظمة الدول الثمانى النامية للتعاون الاقتصادى والان مع تفاصيل الخبر

انطلقت فعاليات أعمال القمة الـ 11 لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، في العاصمة الإدارية الجديدة.

ومن المتوقع أن تناقش القمة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء، كما ستتضمن جلسة خاصة حول فلسطين ولبنان.

وتأسست منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي (D-8) فى عام 1997 في تركيا لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاجتماعية.

وتتكون من تركيا ومصر ونيجيريا وباكستان وإيران وإندونيسيا وماليزيا وبنجلاديش.