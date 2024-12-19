شكرا لقرائتكم خبر عن عطل فنى بالخط الثالث للمترو وتوقف الحركة من محطة هارون حتى هشام بركات والان مع تفاصيل الخبر

تعطلت حركة مترو الأنفاق بالخط الثالث، بسبب عطل فنى، أدى إلى توقف الحركة من محطة هارون حتى محطة هشام بركات، مع استمرار الخدمة من هشام حتى عدلى منصور، ومن هارون لاتجاه محور روض الفرج وجامعة القاهرة.

وأكدت الشركة الفرنسية المشغلة لـ خط الثالث للمترو، أن ذلك بسبب عطل فنى وجارى العمل على إصلاحه وإعادة الحركة مرة أخرى إلى طبيعتها.

كان الخط الثالث للمترو، أعلن عن زيادة عدد مكاتب الاشتراكات، حيث ستكون المكاتب المتاحة للاشتراكات متواجده في محطات كلية البنات، عبده باشا، عدلي منصور، النزهة، هليوبوليس، العباسية، العتبة، ناصر، صفاء حجازي، إمبابة، القومية، وادي النيل، جامعة الدول وجامعة القاهرة.

وأوضحت الشركة الفرنسية المشغلة للخط أن مكاتب الاشتراكات متاحة لعمل اشتراك جديد أو تجدد اشتراك طوال أيام الأسبوع من الساعة 7 صباحاً وحتى 8 مساءً.