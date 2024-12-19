شكرا لقرائتكم خبر عن مركز المناخ: موجات برد قارس وصقيع أواخر ديسمبر وطوال يناير والان مع تفاصيل الخبر

يبدأ فصل الشتاء في مصر فلكياً ورسمياً بعد غد وينتهي فلكيًا يوم الخميس 20 مارس القادم، حيث يستمر على مدار 88 يوماً.

قال الدكتور محمد على فهيم، رئيس مركز معلومات المناخ بـ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى إن شتاء هذا العام كما تتوقع نماذج التوقعات أنه بارد ممتد قد يتخلله موجات برد قارس وموجات صقيع في أواخر ديسمبر وطوال يناير.

أضاف فهيم أن هناك فرص كبيرة لـ سقوط الأمطار على مختلف أنحاء الجمهورية سواء الأمطار الخفيفة أو الغزيرة وقد تتشكل سيول في مناطق الظهير الصحراوي للوادي والدلتا وسيناء والساحل الشمالي.

ويحدث الانقلاب الشتوي يسبب ميلان محور الأرض وحركتها حول الشمس، ولأن الأرض أثناء دورانها حول الشمس ليست عمودية ولكن مائلة بمقدار 23.5 درجة، لذلك فإن النصف الشمالي والنصف الجنوبي يتبادلان الأماكن في استقبال ضوء الشمس، وعليه فإن ميلان الأرض وليست المسافة التي تفصلها عن الشمس هي السبب في حدوث الفصول الأربعة.

والقطب الشمالي يكون مائل بعيدا عن الشمس في يوم الانقلاب الشتوي وتصل الشمس ظاهرياً إلى أقصى نقطة جنوب السماء، لذلك فإن جميع المواقع شمال خط الاستواء يكون طول النهار أقل من 12 ساعة في حين أن المناطق جنوب خط الاستواء يكون النهار أطول من 12 ساعة.

