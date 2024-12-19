شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يصل مقر انعقاد فعاليات قمة منظمة الدول الثمانى النامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى مقر انعقاد فعاليات القمة الـ 11 لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي.

ومن المتوقع أن تناقش القمة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء، كما ستتضمن جلسة خاصة حول فلسطين ولبنان.

وتأسست منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي (D-8) في عام 1997 في تركيا لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاجتماعية. وتتكون من تركيا ومصر ونيجيريا وباكستان وإيران وإندونيسيا وماليزيا وبنجلاديش.