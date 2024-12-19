شكرا لقرائتكم خبر عن القادة والزعماء المشاركون فى قمة الثمانى النامية يلتقطون صورة تذكارية والان مع تفاصيل الخبر

حرص القادة والزعماء المشاركون في القمة الـ 11 لمجموعة الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، المنعقدة فى العاصمة الإدارية، على التقاط صورة تذكارية.

ومن المتوقع أن تناقش القمة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء، كما ستتضمن جلسة خاصة حول فلسطين ولبنان.

وتأسست منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي (D-8) في عام 1997 في تركيا لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاجتماعية. وتتكون من تركيا ومصر ونيجيريا وباكستان وإيران وإندونيسيا وماليزيا وبنجلاديش.