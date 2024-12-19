شكرا لقرائتكم خبر عن طقس اليوم الخميس.. أمطار فى 15 محافظة وتحذير من تساقط الثلوج والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب الرعدية على السلوم وشمال وغرب محافظة مطروح .

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أنه من المتوقع اليوم الخميس 19-12-2024 ، سقوط أمطار غزيرة ورعدية أحيانا قد يصاحبها تساقط لحبات البرد على مناطق من محافظة مطروح ، كما أنه متوقع أيضاً أن تتشكل السيول على بعض مناطق المحافظة.

ومن المتوقع اليوم ايضا أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا مساءً على (الأسكندرية - البحيرة - كفرالشيخ ).

وتتوقع هيئة الأرصاد سقوط أمطار خفيفة ليلا على مناطق من (المنوفية -الغربية-الشرقية - الدقهلية-دمياط-بورسعيد -الإسماعيلية-السويس-القاهرة -الجيزة-القليوبية.)

ويسود اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024، طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة على الوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

وأشارت هيئة الأرصاد العامة، إلى أنه من المتوقع تكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية تكون كثيفة أحيانا .

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 14، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 12، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 14، وسوهاج العظمى 23 درجة، والصغرى 09، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 10، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 12.