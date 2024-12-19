شكرا لقرائتكم خبر عن اكتمال وصول القادة والزعماء المشاركين فى قمة مجموعة الثمانى النامية والان مع تفاصيل الخبر

اكتمل وصول القادة والزعماء المشاركين في القمة الـ 11 لمجموعة الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، المنعقدة في العاصمة الإدارية.

ومن المتوقع أن تناقش القمة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء، كما ستتضمن جلسة خاصة حول فلسطين ولبنان.

وتأسست منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي (D-8) في عام 1997 في تركيا لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاجتماعية. وتتكون من تركيا ومصر ونيجيريا وباكستان وإيران وإندونيسيا وماليزيا وبنجلاديش.