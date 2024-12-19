شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء أذربيجان يصل مقر انعقاد قمة الدول الثمانى بالعاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

وصل على أسدوف رئيس وزراء أذربيجان إلى مقر انعقاد قمة الدول الثماني بالعاصمة الإدارية.

ومن المتوقع أن تناقش القمة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء، كما ستتضمن جلسة خاصة حول فلسطين ولبنان.

وتأسست منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي (D-8) في عام 1997 في تركيا لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاجتماعية. وتتكون من تركيا ومصر ونيجيريا وباكستان وإيران وإندونيسيا وماليزيا وبنجلاديش.