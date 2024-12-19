شكرا لقرائتكم خبر عن طرق الحصول على المعاشات الاسثنائية والأوراق المطلوبة والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل كتير من المواطنيين، عن طرق الحصول على معاش استثاني، إذ يحظى ملف الحماية الاجمتاعية باهتمام كبير من القيادة السياسية تقديرا للظروف المادية و الاجتماعية لمن ترك الخدمة من العاملين بالحكومة والقطاع العام بدون استحقاق معاش أو استحقوا معاشات لا تكفي متطلبات الحياة.

وفي التقرير التالي ينشر ”الخليج 365” شروط الحصول على المعاشات الاستثنائية والأوراق الطلوبة وفقا للموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي:

شروط الحصول على الخدمة:- العاملين المدنين الذين انتهت خدمتهم فى الجهاز الإدارى للدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الإقتصادية التابع لها أو لمن يتوفى من أسرهم.- من أدوا خدمات جليلة للبلاد أو لأسر من يتوفي منهم.- أسر من يتوفى فى حادث يعتبر من قبيل الكوارث العامة.- أن يكون للمؤمن عليه أو صاحب المعاش مدد قطاع عام أو حكومي.- ألا يكون لصاحب المعاش مدد تأمينية مفتوحة.- إذا كان المعاش أقل من 1500 جنية يلزم تقديم بحث إجتماعي.- إذا كان المعاش أكبر من 1500 جنية يلزم تقديم تقرير طبي حكومي حديث التاريخ. الأوراق المطلوبة:- أصل تقرير طبي باللغة العربية حديث من أى مستشـفي حكومي (لصاحب المعاش أو للزوجة أو للإبن).- إثبات قيد من المدرسة أو صورة كارنية الجامعة للأولاد الذين يلتحقوا بالتعليم.- فى حالة وجود أى من الأبناء لم يلتحق بالتعليم (حتي سن 18 عام) يجب إحضار صور بطاقة الرقم القومي أو صورة شهادة ميلاد الإبن.- صورة البطاقة الشخصية لصاحب الحالة وزوجته.