التحالف الوطنى ووزارة التضامن يفتتحان قرية بالبحيرة بعد تطوير المنازل المتهالكة

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القاهرة - سامية سيد - شاركت هاله عبد الرازق عبد الحليم جودة، وكيلة وزارة التضامن الاجتماعي بالبحيرة نيابة عن الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي فى حضور احتفالية مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لافتتاح قرية الخرطوم مركز بدر بعد إعادة تطويرها ضمن جهود التحالف الوطني لتنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري بحضور الدكتور حازم الديب، نائب محافظ البحيرة وهانى عبد الفتاح الرئيس التنفيذي لصناع الخير

وتضمنت الاحتفالية إطلاق مبادرة صناع الدفا لتوزيع كراتين المواد الغذائية وبطاطين الشتاء على الأسر الأولى بالرعاية بالقرية، كما استمع الحضور لشرح تفصيلى عما جري بالقافلة الطبية التي تم إعدادها لتوقيع الكشف الطبي علي العيون وإجراء العمليات الجراحية للحالات، وذلك من خلال مبادرة "عنيك في عنينا" للحد من مسببات العمى وتقديم خدمات توقيع الكشف وصرف العلاج وتشخيص الاحتياج لنظارات طبية وعمليات جراحية وتسليم النظارات وإجراء العمليات بالمجان تماما.

ونقلت وكيلة وزارة التضامن الاجتماعي بالبحيرة للحضور تحيات الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن وثناءها على التعاون المشترك بين مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو للارتقاء بالقرى الأشد احتياجا، موضحة أن الوزارة ومن خلال دعم الشراكات بين مؤسسات المجتمع المدني الفاعلة وكبريات المؤسسات الاقتصادية تستهدف إحداث نقلة نوعية للاسر الأولى بالرعاية فى كافة المجالات، موضحة أن وزارة التضامن تضع من بين أولويات عملها التمكين الاقتصادي للسيدات القرويات المعيلات ودعم جهود الدولة فى القطاع الصحي، فضلا عن اعادة الاعمار للمنازل المتهالكة.

ومن جانبه أثني نائب محافظ البحيرة على الجهود التي تم بذلها من أجل إعادة تطوير المنازل، وكذلك الخدمات الموجودة بها، مؤكدا على أهمية دور المجتمع المدني في دعم الجهات التنفيذية من أجل توفير حياة كريمة للأسر الأولى بالرعاية وفى تحقيق الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة ممثلة فى رؤية مصر 2030، التى أطلقها السيد رئيس الجمهورية فى عام 2016 والتى أعتبرت المجتمع المدنى والقطاع الخاص شركاء أصليين فى التنمية المستدامة.

وأضاف أن مؤسسة صناع الخير للتنمية لها دور بارز وفعال فى تحقيق التنمية المجتمعية بمفهومها الشامل فى عدة مجالات للارتقاء بمستوى جودة الحياة للفئات الأكثر احتياجا وهو ما انعكس على الطفرة التى حدثت لعديد من الاسر فى مختلف قري محافظة البحيرة.

وأوضح هانى عبدالفتاح الرئيس التنفيذي لصناع الخير عضو التحالف الوطنى أن أعمال إعادة تطوير قرية الخرطوم تأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بأهمية التعاون الوثيق بين كافة الأطراف من جهاز تنفيذى للدولة ومجتمع مدنى ومؤسسات اقتصادية من خلال مسئوليتها المجتمعية بهدف خلق حياة كريمة لكل مواطن في الريف المصري وتحقيقا لأهداف التحالف الوطنى التنموي في توطين التنمية المستدامة في الريف المصري من خلال صناعة تنمية حقيقة داخل قرانا الأشد احتياجا تتسم بالاستدامة، وفى إطار متابعة مستمرة ودعم مطلق من وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسى وتستهدف إيجاد ظروف معيشية كريمة لأهالينا من تهيئة منازلهم بالشكل اللائق الذى يستحقونه وخلق فرص عمل غير تقليدية لهم وتقديم خدمات طبية ذات جودة وتقديم خدمات أخرى متنوعة، وذلك كله بالمجان تماما للمستفيدين.

وأشار عبدالفتاح إلى أن أعمال إعادة تطوير وتنمية قرية الخرطوم شملت إعادة تطوير عدد من المنازل المتهالكة بالقرية وتضمنت أعمال إعادة الإعمار بالهدم الكامل للمنزل القديم وبناء الجدران والسقف بالخرسانة وعمل المحارة والأبواب والشبابيك والمحارة والدهانات والحمام والمطبخ وعمل وصلات مياه وسباكة وكهرباء ثم فرش المنازل باثاث كامل، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات للتمكين الاقتصادي.



اعادة اعمار المنازل بقرية الخرطوم في البحيرة



افتتاح قرية في البحيرة



التحالف الوطنى ووزارة التضامن يفتتحان قرية بالبحيرة بعد تطوير المنازل المتهالكة



تطوير المنازل المتهالكة



