شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الداخلية تستخرج بطاقة الرقم القومى لمواطن "من ذوى الهمم" وتسلمها له بمنزله والان مع تفاصيل الخبر

فى لفتة إنسانية، استجابت وزارة الداخلية لإلتماس مواطن "من ذوى الهمم" لإستخراج بطاقة الرقم القومى الخاصه به وتسليمها له بمنزله)



جاء ذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابى مع كافة المواقف ذات الطابع الإنسانى والحالات المرضية وتفعيل كافة الإجراءات التى تسهم فى تيسير تقديم الخدمات للمواطنين خاصة كبار السن وذوى الهمم .



إستجاب قطاع الأحوال المدنية لإلتماس (مواطن) "من ذوى الهمم".. لمساعدته فى إستخراج بطاقة الرقم القومى الخاصه به حيث تم إيفاد مأمورية لمحل إقامته وإنهاء الإجراءات اللازمة لإستخراج البطاقة وتسليمها له بمحل إقامته، وقد لاقت تلك المبادرة إستحسان وقبول من المواطن وأهليته وتقدموا بالشكر والتقدير لرجال الشرطة على سرعة الإستجابة لإلتماسهم.



