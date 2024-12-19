جامعة حلوان تنظم لقاءً توعوياً بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة لمناهضة العنف

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القاهرة - سامية سيد - نظمت جامعة حلوان لقاءً توعوياً بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة لمناهضة العنف ضد المرأة، في إطار دورها المجتمعي وتفعيلاً لدور وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة في تحقيق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.

عُقد اللقاء تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة والدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبإشراف الدكتورة سماح ربيع مدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة، وتنظيم اتحاد طلاب جامعة حلوان برئاسة الطالب يوسف أحمد ونائبه الطالبة إيمان أشرف.

شهد اللقاء حضور نخبة متميزة من قيادات المجلس القومي للمرأة، منهم الدكتورة عصمت أباظة مقررة فرع المجلس بمحافظة القاهرة، والأستاذة أم كلثوم سرور مقررة مناوب الفرع، والأستاذة رانيا طه مدير إدارة التخطيط، والأستاذة رانيا فتحي المحامية بمكتب شكاوى المرأة.

في مستهل اللقاء، أشاد الدكتور وليد السروجي بالدور المحوري للمستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، في تعزيز دور الجامعات المصرية لدعم وتمكين المرأة والفتاة من خلال وحدات مناهضة العنف، مؤكداً أهمية توفير بيئة تعليمية آمنة تحقيقاً للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، والتي أقرها رئيس الجمهورية في مارس 2017.

وأثنى الدكتور السروجي على اهتمام الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بدعم المساواة بين الجنسين في الجامعات المصرية، موضحاً أن رؤية الوزارة تستند إلى محاور رئيسية وإجراءات تنفيذية تهدف لبناء مجتمع عادل يضمن تكافؤ الفرص والاندماج الاجتماعي لجميع فئاته، مؤكداً أن التمكين الحقيقي للمرأة هو أساس نجاح الجهود التنموية.

كما وجه السروجي الشكر لقيادة الجامعة ممثلة في الدكتور السيد قنديل، مشيداً بالدور الفعال لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بإدارة الدكتورة سماح ربيع في تنظيم الندوات التوعوية داخل وخارج الحرم الجامعي لحماية السيدات والفتيات، متقدماً بالشكر للدكتورة عصمت أباظة على جهودها المتميزة في دعم وتفعيل الوحدة، معتبراً هذا اللقاء ثمرة لتلك الجهود المبذولة.

تناول اللقاء عدة محاور رئيسية، حيث قدمت الأستاذة أم كلثوم سرور عرضاً عن دور المرأة المصرية واحتياجاتها، بينما استعرضت الأستاذة رانيا طه دور المجلس في دعم وحماية المرأة من العنف، وتحدثت الدكتورة ريهام العاصي عن أهمية حماية المرأة ومناهضة كافة أشكال العنف.

وقدمت الدكتورة سماح ربيع عرضاً تفصيلياً عن دور وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة وأنشطتها، تلاه نقاش مفتوح مع الطلاب المشاركين من مختلف الكليات لتضمين مقترحاتهم في خطة عمل الوحدة.

خلص اللقاء إلى مجموعة من التوصيات المستقبلية تشمل التوعية المستمرة، ودعم ضحايا العنف، وتعديل سلوك مرتكبيه.

بالإضافة أنه سوف تشهد مستشفي بدر الجامعي افتتاح وحدة المرأة الآمنة وهي وحدة طبية متخصصة للتعامل مع احتياجات الفتيات والسيدات اللاتي يتعرضن للعنف والوحدة فيها مكان مخصص للكشف والمشورة والخصوصية التامة وسرية البيانات بالإضافة إلى مجانية خدماتها

وسوف يتم تنظيم لقاءات عديدة بالتعاون مع المجلس القومى للمراة لتوعية الطلاب ومناهضة العنف بكافة اشكاله.