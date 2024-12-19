شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التموين تفتتح سوق اليوم الواحد بقنا لطرح السلع بتخفيضات 30% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية لدعم المواطنين وتوفير السلع الأساسية بأسعار تنافسية، افتتحت الوزارة بالتنسيق مع محافظة قنا اليوم سوقًا جديدًا لليوم الواحد بمدينة قنا و يأتي ذلك ضمن سلسلة الأسواق التي تُنظّمها الوزارة بالتعاون مع الجهات المحلية بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم اليومية بأسعار مخفضة

السوق يضم مجموعة متنوعة من السلع الأساسية، بما في ذلك الخضروات والفاكهة واللحوم الطازجة والمجمدة والدواجن ومنتجات الألبان والبقوليات والزيوت، بالإضافة إلى منتجات الصناعات الغذائية والمخبوزات بتخفيضات تصل إلى 30%، مما يجعلها فرصة مميزة للمواطنين للحصول على احتياجاتهم اليومية بجودة عالية وأسعار تناسب الجميع

وشهد السوق إقبالًا واسعًا من الأهالي الذين أشادوا بجودة المنتجات المعروضة وتنوعها، بالإضافة إلى التنظيم الجيد والخدمات المقدمة، مما يعكس حرص المحافظة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين



ونجحت مبادرة وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور شريف فاروق وزير التموين في إطلاق سوق اليوم الواحد بالمحافظات المختلفة ، حيث توفر الشركة القابضة للصناعات الغذائية برئاسة الدكتور مهندس علاء ناجى رئيس الشركة كافة السلع الغذائية ومنتجات الخضراوات والفاكهة واللحوم الطازجة والدواجن المجمدة بأسعار مخفضة في اطار حرص وزارة التموين على توفير السلع وتخفيف العبء على المواطنين.

وأكدت محافظة قنا أنها مستمرة في تنظيم هذه الأسواق بشكل دوري في جميع مراكز ومدن المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات وزارة التموين والتجارة الداخلية، لضمان وصول الخدمات إلى أكبر عدد من المواطنين ، إلى أهمية تعاون المواطنين مع الجهات المسؤولة لضمان استمرارية هذه المبادرات الناجحة التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار في الأسواق وتخفيف العبء عن الأسر المصرية.



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سوق اليوم الواحد بقنا



سوق اليوم الواحد