أخبار مصر

حصاد 2024.. رسامات البابا تواضروس للأساقفة والكهنة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد 2024.. رسامات البابا تواضروس للأساقفة والكهنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت – بتول عصام

الخميس، 19 ديسمبر 2024 11:04 ص

نشرت الصفحة الرسمية للكنيسة القبطة الأرثوذكسية منشورا توضح فيه حصاد 2024 الخاص برسامة أساقفة جدد وتجليسهما، ورسامات كهنة بيد البابا تواضروس الثاني.

سيامة أساقفة جدد:
- الأنبا إقلاديوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا باخوميوس (الشايب) بالأقصر.
- الأنبا بضابا أسقف إيبارشية نجع حمادي وتوابعها. تجليس كلاً من:
- الأنبا ميخائيل أسقفاً لإيبارشية حلوان والمعصرة ورئيساً لدير الأنبا برسوم العريان.
- الأنبا أكسيوس أسقفاً لإيبارشية المنصورة.
- الأنبا جوزيف أسقفاً لإيبارشية ناميبيا وبتسوانا وزيمبابوي ومالاوي.
- الأنبا توماس أسقفاً ورئيس دير السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل بالبهنسا. رسامات آباء كهنة:
- رسامة 24 كاهن جديد للقاهرة والمدن الجديدة والمحلة وإفريقيا وأسيا وأمريكا.
- ورسامة 5 قساوسة جدد للإسكندرية وللكرازة بأسيا.
رسامات آباء كهنة
رسامات آباء كهنة
5ca07e08-eaf1-4a1b-875f-52cfb3e8d21b
حصاد 2024


 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements