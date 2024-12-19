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شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد 2024.. رسامات البابا تواضروس للأساقفة والكهنة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت – بتول عصامالخميس، 19 ديسمبر 2024 11:04 ص
نشرت الصفحة الرسمية للكنيسة القبطة الأرثوذكسية منشورا توضح فيه حصاد 2024 الخاص برسامة أساقفة جدد وتجليسهما، ورسامات كهنة بيد البابا تواضروس الثاني.سيامة أساقفة جدد:
- الأنبا إقلاديوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا باخوميوس (الشايب) بالأقصر.
- الأنبا بضابا أسقف إيبارشية نجع حمادي وتوابعها. تجليس كلاً من:
- الأنبا ميخائيل أسقفاً لإيبارشية حلوان والمعصرة ورئيساً لدير الأنبا برسوم العريان.
- الأنبا أكسيوس أسقفاً لإيبارشية المنصورة.
- الأنبا جوزيف أسقفاً لإيبارشية ناميبيا وبتسوانا وزيمبابوي ومالاوي.
- الأنبا توماس أسقفاً ورئيس دير السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل بالبهنسا. رسامات آباء كهنة:
- رسامة 24 كاهن جديد للقاهرة والمدن الجديدة والمحلة وإفريقيا وأسيا وأمريكا.
- ورسامة 5 قساوسة جدد للإسكندرية وللكرازة بأسيا.
رسامات آباء كهنة
حصاد 2024
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