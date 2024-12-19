شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الزراعة تطلق قافلة إرشادية لتقديم الدعم الفنى لمزارعى السويس والان مع تفاصيل الخبر

شهد الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، القافلة الزراعية الإرشادية المتكاملة التي أطلقها قطاع الإرشاد الزراعي، تحت رعاية علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بحضور الدكتورة حنان عبد اللطيف، مدير مديرية الزراعة بالسويس.

وانطلقت فعاليات القافلة بجمعية العمدة بالجناين، بحضور مهندسو الإدارات المركزية للإرشاد الزراعي، ومكافحة الآفات، والبساتين وعدد من الخبراء والباحثين من مركز البحوث الزراعية ومراقبة استصلاح الأراضي، ورؤساء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية، ومديري الإدارات بالمديرية.

وأكد رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، خلال كلمته، على تكليفات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتكثيف جهود الإرشاد الزراعي، وتقديم الدعم الفني للمزارعين، والتواصل الدائم والمستمر معهم، والنزول إلى الحقول والتعرف على المشاكل التي تواجههم والعمل على حلها على الفور.

وأشار عزوز إلى جهود مهندسو الإرشاد الزراعي بالتنسيق مع مركز البحوث الزراعية، والقوافل الإرشادية والحملات التي يتم تنفيذها بالمراكز الإرشادية، لتوصيل التوصيات الفنية والممارسات الزراعية الحديثة والجيدة للمزارعين، بهدف مساعدة المزارع في الحصول على أعلى جودة وانتاجية من محصوله بما يساعد في زيادة دخله، مشيرا إلى استمرار تلك الجهود في كافة الحقول بجميع قرى مصر، لدعم المزارعين.

من جهتها استعرضت مدير مديرية الزراعة بالسويس، الخطة الإرشادية للمديرية خلال الموسم الخالي، والتي تشمل: سلسلة من الندوات الإرشادية لحث المزارعين على زراعة مساحات اكبر من القمح وذلك لزياده الإنتاجية، فضلا عن زراعه 55 حقل إرشادى لمحصول القمح وزراعتها والمرور علىها وعلى الزراعات المجاوره وإعطاء التوصيات الفنية اللازمة لتلك الفترة من عمر النبات لمزارعى الحقول الإرشادية.

وأضافت أنه من المقرر أيضا متابعة زراعة 220 فدان التى تم تسويتها بالليزر بالمجان لمحصول القمح ضمن مشروع ترشيد استخدام المياه، بعدد من القرى،واعطاء التوصيات الفنيه اللازمه لتلك الفتره من عمر النبات، فضلا عن اعداد سلسله من القوافل الارشاديه لمحاصيل: الطماطم، المانجو، الزيتون، الموالح، النخيل، الخضر، لزياده الانتاجيه منها، فضلا عن عدد من الندوات الإرشادية حول التغيرات المناخية ومكافحة الحشائش.