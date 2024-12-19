شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تطوير ورصف عدد من شوارع حى الدقى بالإنترلوك.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت محافظة الجيزة، بدء تطوير ورصف عدد من شوارع حي الدقي بالإنترلوك، لتحسين حركة سير المواطنين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

ونشرت المحافظة عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك" فيديو، يرصد أعمال الرصف، مشيرة إلى بدء تطوير ورصف بالإنترلوك لعدد من الشوارع ذات الكثافات السكانية العالية من متفرعات شارع سليمان جوهر وحسين كمال بـ حي الدقي، وذلك من خلال مديرية الطرق بالمحافظة.

وشدد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، على متابعة نسب تنفيذ أعمال الرصف بالشوارع المدرجة بالخطة الاستثمارية، لضمان تنفيذها على أكمل وجه ووفقًا للمواصفات المحددة للخامات المستخدمة لضمان عوامل الاستدامة.

يُذكر أن محافظة الجيزة، بدأت مؤخرًا تطوير ورفع كفاءة وتركيب بلاط الإنترلوك لعدد من شوارع حي جنوب الجيزة، وذلك بداية من شارع عبد الله كامل ومتفرعاته، وذلك ضمن أعمال الخطة الاستثمارية.



