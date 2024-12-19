شكرا لقرائتكم خبر عن المدارس توجه إنذارات للطلاب المتجاوزين نسبة الغياب بالترم الأول والان مع تفاصيل الخبر

وجهت بعض المدارس الثانوية إنذارات للطلاب المتجاوزين نسبة الغياب المقررة قانونا بـ الفصل الدراسي الأول، مشددة على أنه سيتم فصل الطلاب المتجاوزين نسبة الغياب إذا لم ينتظموا فى الدراسة والأيام المتبقية من الفصل الدراسي الأول حيث تستمر الدراسة بالفصل الدراسي الأول حتى موعد انطلاق امتحانات الترم 11 يناير المقبل.

وكان سعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة أن تأجيل امتحانات المواد غير المضافة للمجموع والمستوى الرفيع لطلاب المدارس الرسمية للغات والخاصة للغات والرسمية لتعقد أيام 2 - 4 - 5 -9 يناير 2025 هو استمرار الطلاب فى الدراسة وفق المواعيد المحددة فى الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي موضحا أن امتحانات المواد غير المضافة للمجموع والمستوى الرفيع سوف تعقد أثناء اليوم الدراسى مع استمرار الطلاب فى الدراسة أثناء عقد التقييمات.