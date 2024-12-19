شكرا لقرائتكم خبر عن جدول امتحانات الترم الأول 2025.. استمرار الدراسة لحين عقد امتحان نصف العام والان مع تفاصيل الخبر

أكدت المديريات التعليمية والإدارات استمرار الدراسة لحين عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول، موضحة أنه يتم إعلان جدول امتحانات الترم الأول على مواقع المديريات والإدارات والمدارس ويتم أيضا وضع الجداول فى أماكن بارزة فى المدارس حتى يتمكن الطلاب من رؤيتها ومعرفة مواعيد عقد الاختبارات وترتيب المواد الدراسية.

ووجهت المديريات التعليمية والإدارات المدارس بأهمية الإلتزام بخطة شرح مناهج الفصل الدراسي الأول بشكل كامل دون حذف أو تخفيف، وفق خريطة توزيع المقررات الدراسية للترم الأول، استعداداً لامتحانات الفصل الدراسي الأول التى تنطلق بداية يناير المقبل للمواد غير المضافة للمجموع والمستوى الرفيع و11 من نفس الشهر للمواد الدراسية الأساسية على أن يلتزم الطلاب بالحضور وعدم توقف الدراسة، مشددة على أن الأسبوع الأخير من الدراسة سوف يتم تخصيصه للمراجعة على المناهج الدراسية فى إطار الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالى.

كان سعيد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة أن تأجيل امتحانات المواد غير المضافة للمجموع والمستوى الرفيع لطلاب المدارس الرسمية للغات والخاصة للغات والرسمية لتعقد أيام 2 - 4 - 5 -9 يناير 2025 هو استمرار الطلاب فى الدراسة وفق المواعيد المحددة فى الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي، موضحا أن امتحانات المواد غير المضافة للمجموع والمستوى الرفيع سوف تعقد أثناء اليوم الدراسى مع استمرار الطلاب فى الدراسة أثناء عقد التقييمات.