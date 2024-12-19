شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير عاجل من الأرصاد.. أماكن سقوط الأمطار اليوم الخميس 19-12-2024 والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل الأمطار وفرص حدوثها على كافة أنحاء الجمهورية اليوم الخميس 19-12-2024.

متوقع أمطار خفيفة ليلا على القاهرة والجيزة والقليوبية.

توقعات بأمطار على المنوفية والدقهلية والغربية والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس.

أمطار غزيرة ورعدية أحيانا قد يصاحبها تساقط لحبات البرد على محافظة مطروح.

أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا مساءا على مناطق من الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ .



ويسود اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024، طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة على الوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

وأشارت هيئة الأرصاد العامة، إلى أنه من المتوقع تكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية تكون كثيفة أحيانا .

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 14، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 12، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 14، وسوهاج العظمى 23 درجة، والصغرى 09، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 10، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 12.