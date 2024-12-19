شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس اليوم الخميس 19-12-2024.. أمطار وسيول وتساقط حبات الثلج والان مع تفاصيل الخبر

كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس 19-12-2024، وذلك بمحافظات الجمهورية.

ويسود اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024، طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة على الوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

وأشارت هيئة الأرصاد العامة، إلى أنه من المتوقع تكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية تكون كثيفة أحيانا.

وتتوقع الهيئة، سقوط أمطار خفيفة ليلا على القاهرة والجيزة والقليوبية والمنوفية والدقهلية والغربية والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس، وأمطار غزيرة ورعدية أحيانا قد يصاحبها تساقط لحبات البرد "الثلج" على محافظة مطروح ، وأمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا مساءا على مناطق من الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 14، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 12، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 14، وسوهاج العظمى 23 درجة، والصغرى 9 درجات، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 10، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 12 درجة.