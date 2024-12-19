أخبار مصر

إغلاق ميناء العريش البحرى بسبب سوء الأحوال الجوية

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق ميناء العريش البحرى بسبب سوء الأحوال الجوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - العريش- محمد حسين

الخميس، 19 ديسمبر 2024 09:18 ص

أغلق اليوم ميناء العريش البحري بشمال سيناء أمام حركة دخول وخروج السفن، نتيجة الأحوال الجوية التي تضرب المنطقة.

وأوضحت الجهات المختصة أن هذا القرار يأتي في إطار الحفاظ على سلامة السفن والعاملين بالميناء، بالإضافة إلى حماية المنشآت البحرية من أي أضرار محتملة.

وتم اتخاذ قرار الإغلاق المؤقت كإجراء احترازي حتى تحسن الظروف الجوية وعودة الوضع إلى طبيعته.

أكد مصدر مسؤول في هيئة ميناء العريش البحري أن العاملين بالميناء  انه تتم متابعة التغيرات الجوية بالتنسيق مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، لضمان استئناف حركة الملاحة فور استقرار الأحوال الجوية.

جدير بالذكر أن ميناء العريش البحري يُعد من الموانئ الهامة على البحر المتوسط، حيث يسهم في نقل البضائع والسلع، ويخدم العديد من القطاعات الاقتصادية في شمال سيناء .

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements