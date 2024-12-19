شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق ميناء العريش البحرى بسبب سوء الأحوال الجوية والان مع تفاصيل الخبر

أغلق اليوم ميناء العريش البحري بشمال سيناء أمام حركة دخول وخروج السفن، نتيجة الأحوال الجوية التي تضرب المنطقة.

وأوضحت الجهات المختصة أن هذا القرار يأتي في إطار الحفاظ على سلامة السفن والعاملين بالميناء، بالإضافة إلى حماية المنشآت البحرية من أي أضرار محتملة.

وتم اتخاذ قرار الإغلاق المؤقت كإجراء احترازي حتى تحسن الظروف الجوية وعودة الوضع إلى طبيعته.

أكد مصدر مسؤول في هيئة ميناء العريش البحري أن العاملين بالميناء انه تتم متابعة التغيرات الجوية بالتنسيق مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، لضمان استئناف حركة الملاحة فور استقرار الأحوال الجوية.

جدير بالذكر أن ميناء العريش البحري يُعد من الموانئ الهامة على البحر المتوسط، حيث يسهم في نقل البضائع والسلع، ويخدم العديد من القطاعات الاقتصادية في شمال سيناء .