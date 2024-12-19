شكرا لقرائتكم خبر عن خروج عربة قطار عن القضبان يؤخر بعض القطارات على خط "القاهرة ـ الإسكندرية" والان مع تفاصيل الخبر

تعطل القطار رقم 1 - روسى - بمنطقة عرب الرمل بالقرب من محطة قويسنا على خط القاهرة الإسكندرية، وذلك بعد سقوط عربة من أعلى القضبان.

ولم يسفر سقوط عربة القطار عن إصابات، وتم الدفع بمعدات واوناش السكة الحديد لرفع العربة وإعادتها للمسار الطبيعى لاستكمال الرحلة.. فيما تسبب تعطل القطار فى تأخر عدد من القطارات على خط القاهرة الإسكندرية، وجارى رفع العربة وإعادة الحركة إلى طبيعتها.

وقطار رقم 1 بدأ رحلته من القاهرة، الساعة 3 فجرا، وسقطت العربة فى السادسة صباحا قبل محطة قويسنا.



