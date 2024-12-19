شكرا لقرائتكم خبر عن 80% من القراء يؤيدون مطالب تعزيز جهود جذب الاستثمارات الأجنبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنان هل تؤيد مطالب تعزيز جهود الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، أيد غالبية القراء مطالب تعزيز جهود الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر.

وأيد 80% من القراء مطالب تعزيز جهود الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، بينما عارض 20% من القراء مطالب تعزيز جهود الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر.







