شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحصل على تذاكر قطار LRT من ماكينات TVM؟.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

حرصت وزارة النقل على نشر عدد من ماكينات بمحطات القطار الكهربائى الخفيف، لتوفير تذاكر القطارات للركاب للبعد عن الازدحام وتوفير الوقت للحصول على التذاكر وهى ماكينات تم نشرها أيضا بمحطات المترو.

ويمكن الحصول على تذاكر الركوب من ماكينات TVM عن طريق تحديد محطة الركوب ومحطة الوصول ثم وضع العملات الورقية أو المعدنية، فى مكانها للدفع ويمكن الدفع بالوسائل الأخرى.

ويعد القطار الكهربائى الخفيف LRT حلقة الوصل بين العاصمة الإدارية ومدن شرق القاهرة، ومناطق القاهرة الكبرى، خاصة أنه يلتقى بالخط الثالث للمترو، وكذلك محطة السوبر جيت، وقطار السويس بمحطة عدلى منصور، وهو ما يظهر فى الإقبال الكبير على استقلال القطار.

وشكل تشغيل القطار الكهربائى الخفيف فارقا كبيرا لسكان مدن شرق القاهرة، حيث ترك الكثير من السكان، سياراتهم الخاصة ولجأوا لاستخدام القطار ثم المترو وهو ما وفر المال والجهد وخف من الازدحام كثيرا.