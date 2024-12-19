شكرا لقرائتكم خبر عن رحلة عصام صاصا بقضية تزوير توكيل تنتهى بالحبس مع إيقاف تنفيذ العقوبة والان مع تفاصيل الخبر

سطرت محكمة جنايات مستأنف الجيزة، كلمة النهاية فى اتهام مطرب المهرجانات عصام صاصا وشقيقه بتزوير توكيل، حبسهما سنة مع إيقاف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات.

ومرت القضية بمجموعة من المحطات الهامة ومنها:

- أحالت جهات التحقيق عصام صاصا وشقيقه وأخرين، فى 22 يوليو الماضى، للجنات بتهمة تزوير توكيل شهر عقاري.

- عاقبت محكمة جنايات الجيزة، فى 29 أغسطس، عصام صاصا وشقيقه بالحبس سنة مع الشغل، والسجن 10 سنوات لمتهمين أخرين.

- خلال المدة القانونية، استأنف دفاع عصام صاصا على حكم الحبس سنة مع الشغل.

- خلال نظر أولى الجلسات، قبلت محكمة مستأنف الجيزة، استئناف المتهمان وعاقبتهما بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات.

وكشفت تحقيقات النيابة فى القضية رقم 11659 لسنة 2024 جنايات قسم الجيزة، المقيدة برقم 3447 لسنة 2024 كلى جنوب الجيزة، اتهام كلا من محمد طه طلعت 24 سنة طالب،محبوس، ومحمود الجوهرى 30 سنة طالب هارب، وطلعت أبو العلا 58 سنة موظف سابق هارب، وعصام طه طلعت - عصام صاصا - 24 سنة طالب محبوس، بتزوير توكيل شهر عقارى لمحامى الدفاع الخاص بصاصا.

وأشارت تحقيقات النيابة، إلى أن محمد شقيق عصام صاصا، ومحمود الجوهرى طالب قاما بتزوير محرر رسمى رقم 965 أ / لسنة 2024 مكتب توثيق مجلس النواب بالاتفاق والمساعدة مع موظف سابق ومطرب المهرجانات عصام صاصا مع علمهم جميعا بأمر تزويره، مستغلين الإهمال الجسيم لموظف الشهر العقارى بمكتب توثيق مجلس النواب، وذلك بأن اتفق المتهم الرابع مع المتهمين الأول والثالث، لارتكاب تزوير فى التوكيل المذكور.