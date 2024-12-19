شكرا لقرائتكم خبر عن موعد برمون عيد الميلاد المجيد 2025 والان مع تفاصيل الخبر

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد الميلاد المجيد يوم 7 يناير، وبعد انتهاء مدة صوم الميلاد المجيد، حيث يسبق الاحتفال بعيد الميلاد المجيد ما يعرف باسم برمون عيد الميلاد المجيد.

وتُعني كلمة برمون "الاستعداد فوق العادة" ويُطلَق هذا اللقب على اليوم الذى يسبق عيدي الميلاد والغطاس، وهي كلمة يونانية.

ويصام يوم البرمون انقطاعيا حتى الغروب، ويصلى القداس فيه بالطقس السنوي المعتاد، ولكن تصلى في القداس جميع سواعي الأجبية حتى الساعة الثانية عشرة، ولا يؤكل فيه سمك.

وبالنسبة لأيام البرمون، فإذا جاء العيد يوم الأحد يكون البرامون يومي السبت والجمعة، وإذا جاء العيد يوم الإثنين يكون البرامون أيام الأحد والسبت والجمعة، وإذا كان السبت أو الأحد ضمن البرامون يصامان بدون انقطاع، لكن لا يؤكل فيهما السمك، وبخلاف تلك الحالات يكون البرامون يومًا واحدًا.

يذكر أن قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، يترأس قداس عيد الميلاد المجيد يوم 6 يناير بكاتدرائية ميلاد السيد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وذلك بعد فترة صوم للكنيسة الأرثوذكسية دامت 43 يوما، وتعبر هذه المدة عن الآتي:

* 40 يوما لاستقبال المسيح، كما صام موسى 40 يوما.

* 3 أيام لتذكر معجزة نقل جبل المقطم في وقت القديس سمعان الخراز.