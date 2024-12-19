شكرا لقرائتكم خبر عن جداول امتحانات الترم الأول وموعد إعلانها بالمدارس والمديريات والان مع تفاصيل الخبر

تعلن المديريات التعليمية والإدارات جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لـ صفوف النقل والشهادة الإعدادية بالمديريات والمدارس لتوفيرها للطلاب حتى يتمكنوا من معرفة ترتيب المواد داخل الجداول، حيث وجهت المديريات التعليمية الطلاب بمتابعة إعلان الجداول قبل انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول سواء للمواد الدراسية الأساسية أو المواد غير المضافة للمجموع والمستوى الرفيع.

ووجهت المديريات التعليمية والإدارات المدارس بأهمية الالتزام بخطة شرح مناهج الفصل الدراسي الأول بشكل كامل دون حذف أو تخفيف، وفق خريطة توزيع المقررات الدراسية للترم الأول، استعداداً لامتحانات الفصل الدراسي الأول التى تنطلق بداية يناير المقبل للمواد غير المضافة للمجموع والمستوى الرفيع و11 من نفس الشهر للمواد الدراسية الأساسية على أن يلتزم الطلاب بالحضور وعدم توقف الدراسة، مشددة على أن الأسبوع الأخير من الدراسة سوف يتم تخصيصه للمراجعة على المناهج الدراسية فى إطار الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالى.



