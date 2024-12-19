شكرا لقرائتكم خبر عن 20 مليار و215 مليون جنيه.. الأوقاف: إحلال وتجديد وصيانة 12 ألف و596 مسجد والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمى باسم وزارة الأوقاف، أن الوزارة مهتمة بالمساجد فى جميع المحافظات، ومعيار أولوية الإحلال والتجديد حسب الاحتياج الملح، موضحا أنه لدينا فئة الإحلال والتجديد عندما يتم بناء المسجد من جديد، وفئة الصيانة، وفئة الفرش.

وأضاف أسامة رسلان، خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أن الإدارة الهندسية بالوزارة تتفقد المسجد وغيرها من المنشآت التابعة للأوقاف وتحدد الأولى بالصيانة، لأن الوزارة مؤمنة بفكرة التشبيك المؤسسى مع كل أصحاب الشأن فى الدولة، ونتلقى طلبات الصيانة والتجديد والإحلال و الفرش من نواب مجلسى النواب والشيوخ والصحفيين، والمواطنين.

ولفت أسامة رسلان إلى أن إجمالى ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو 2014 وحتى الآن بلغ 12 ألف و 596 مسجد وهو رقم ضخم للغاية بتكلفة 20 مليار و215 مليون جنيه حتى يوم الجمعة المقبل، مما يؤكد اهتمام الدولة ممثلة فى وزارة الأوقاف بإعمار بيوت الله إعمارا ماديا، والإعمار الفكرى والروحى، ولا يمر أسبوع إلا بافتتاحات جديدة.



