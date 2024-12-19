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مواقيت الصلاة اليوم الخميس 19-12-2024 بمحافظات الجمهورية

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغب

الخميس، 19 ديسمبر 2024 12:00 ص

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلوات الخمسة اليوم الخميس 19-12-2024 فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. 

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 5:13  ص
موعد صلاة الظهر 11:52 ص
موعد صلاة العصر 40: 2
موعد صلاة المغرب 4:59 م
موعد صلاة العشاء  6:22

مواقيت الصلاة فى الإسكندرية        

وقت صلاة الفجر 5:20 ص
موعد صلاة الظهر 11:57
موعد صلاة العصر 2:42
موعد صلاة المغرب 5:01 م
موعد صلاة العشاء 6:25 م. 
    
 

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 5:10
موعد صلاة الظهر 11:48 م
موعد  صلاة العصر 2:35 م
موعد صلاة المغرب 4:54 م
موعد صلاة العشاء 6:17  م.        
 
 

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:58
وقت صلاة الظهر 11:40
موعد صلاة  العصر 2:33 م
وقت صلاة المغرب 4:53 م
وقت صلاة العشاء 6:13 م.    

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 5:00  ص
موعد صلاة الظهر 11:46 ص
موعد صلاة العصر 44: 2
موعد صلاة المغرب 5:05 م
موعد صلاة العشاء 6:23

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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