شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت الصلاة اليوم الخميس 19-12-2024 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغبالخميس، 19 ديسمبر 2024 12:00 ص
لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلوات الخمسة اليوم الخميس 19-12-2024 فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 5:13 ص
موعد صلاة الظهر 11:52 ص
موعد صلاة العصر 40: 2
موعد صلاة المغرب 4:59 م
موعد صلاة العشاء 6:22
وقت صلاة الفجر 5:20 ص
موعد صلاة الظهر 11:57
موعد صلاة العصر 2:42
موعد صلاة المغرب 5:01 م
موعد صلاة العشاء 6:25 م.
وقت صلاة الفجر 5:10
موعد صلاة الظهر 11:48 م
موعد صلاة العصر 2:35 م
موعد صلاة المغرب 4:54 م
موعد صلاة العشاء 6:17 م.
وقت صلاة الفجر 4:58
وقت صلاة الظهر 11:40
موعد صلاة العصر 2:33 م
وقت صلاة المغرب 4:53 م
وقت صلاة العشاء 6:13 م.
وقت صلاة الفجر 5:00 ص
موعد صلاة الظهر 11:46 ص
موعد صلاة العصر 44: 2
موعد صلاة المغرب 5:05 م
موعد صلاة العشاء 6:23
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