شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت الصلاة اليوم الخميس 19-12-2024 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغب الخميس، 19 ديسمبر 2024 12:00 ص

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلوات الخمسة اليوم الخميس 19-12-2024 فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. مواقيت الصلاة فى القاهرة مواقيت الصلاة فى القاهرة وقت صلاة الفجر 5:13 ص

موعد صلاة الظهر 11:52 ص

موعد صلاة العصر 40: 2

موعد صلاة المغرب 4:59 م

موعد صلاة العشاء 6:22 مواقيت الصلاة فى الإسكندرية مواقيت الصلاة فى الإسكندرية وقت صلاة الفجر 5:20 ص

موعد صلاة الظهر 11:57

موعد صلاة العصر 2:42

موعد صلاة المغرب 5:01 م

موعد صلاة العشاء 6:25 م.



مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية وقت صلاة الفجر 5:10

موعد صلاة الظهر 11:48 م

موعد صلاة العصر 2:35 م

موعد صلاة المغرب 4:54 م

موعد صلاة العشاء 6:17 م.



مواعيد الصلاة بشرم الشيخ مواعيد الصلاة بشرم الشيخ وقت صلاة الفجر 4:58

وقت صلاة الظهر 11:40

موعد صلاة العصر 2:33 م

وقت صلاة المغرب 4:53 م

وقت صلاة العشاء 6:13 م. مواقيت الصلاة فى أسوان مواقيت الصلاة فى أسوان وقت صلاة الفجر 5:00 ص

موعد صلاة الظهر 11:46 ص

موعد صلاة العصر 44: 2

موعد صلاة المغرب 5:05 م

موعد صلاة العشاء 6:23

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